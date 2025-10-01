PinEye (PINEYE) tokenomika

PinEye (PINEYE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o PinEye (PINEYE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 01:50:24 (UTC+8)
USD

PinEye (PINEYE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre PinEye (PINEYE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 64.15K
Celková ponuka:
$ 925.00M
Počet coinov v obehu:
$ 300.51M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 197.47K
Historické maximum:
$ 0.0231311
Historické minimum:
$ 0.00006868
Aktuálna cena:
$ 0.00021341
PinEye (PINEYE) informácie

PinEye is a platform with an Ecosystem to empower individuals by helping them discover and unlock their full potential.

PinEye word got derived from Pineal Gland known as third-eye. One of the major Chakra in human bodies. Concept of that, comes from being enrich in both aspects of humans life, Financial & Mindset.

Therefore PinEye aims to create an All-in-One ecosystem combination of Gaming, Social Trading, Academy (Learn To Earn) , Staking, NFT, Web.3 and Charity. To achieve the biggest interactive community in the PinEye School of Life.

Oficiálna webová stránka:
https://pineye.io
Biela kniha:
https://whitepaper.pineye.io/whitepaper

PinEye (PINEYE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky PinEye (PINEYE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet PINEYE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu PINEYE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili PINEYE tokenomiku, preskúmajte cenu PINEYE tokenu naživo!

PINEYE cenová predikcia

Chcete vedieť, kam PINEYE asi smeruje? Naša PINEYE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

