Čo je Pill ($PILL)

PILL, a memecoin catering to community needs, fosters engagement in the Base ecosystem. With the NFT collection launched and airdrop distributed, we're experiencing steady growth. Supported by the community and collaborations like Raz (Guild Founder), GLOOM, more partnerships are on the horizon.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Pill ($PILL) Zdroje Oficiálna webová stránka