Piccolo Inu is a community-driven token on the Ethereum Mainnet. We created $PINU to provide our holders with leading tokenomics within the DeFi space. Our frictionless generation protocol makes you earn passive income without having to do anything at all.
2% of every transaction automatically goes to holders, 7% goes to marketing, and random buy backs.
Static Rewards are a new and innovative solution to many issues. Firstly, rewards are directly correlated to the amount of trading volume at any given time. This type of system allows for a better, fairer, and more all-around balanced experience for holders.
Oftentimes farms have unsustainable APYs that end up only rewarding the earliest buyers, those who buy later often have to deal with an impossible amount of sell pressure. Static rewards prevent this from happening.
Piccolo Inu (PINU) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Piccolo Inu (PINU) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet PINU tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu PINU tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili PINU tokenomiku, preskúmajte cenu PINU tokenu naživo!
