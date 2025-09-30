Piccolo Inu (PINU) tokenomika

Piccolo Inu (PINU) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Piccolo Inu (PINU) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 19:32:30 (UTC+8)
USD

Piccolo Inu (PINU) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Piccolo Inu (PINU) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 289.18K
Celková ponuka:
$ 100.00T
Počet coinov v obehu:
$ 100.00T
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 289.18K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
Piccolo Inu (PINU) informácie

Piccolo Inu is a community-driven token on the Ethereum Mainnet. We created $PINU to provide our holders with leading tokenomics within the DeFi space. Our frictionless generation protocol makes you earn passive income without having to do anything at all.

2% of every transaction automatically goes to holders, 7% goes to marketing, and random buy backs.

Static Rewards are a new and innovative solution to many issues. Firstly, rewards are directly correlated to the amount of trading volume at any given time. This type of system allows for a better, fairer, and more all-around balanced experience for holders.

Oftentimes farms have unsustainable APYs that end up only rewarding the earliest buyers, those who buy later often have to deal with an impossible amount of sell pressure. Static rewards prevent this from happening.

Oficiálna webová stránka:
https://www.piccoloinu.com/
Biela kniha:
https://www.piccoloinu.com/_files/ugd/311edd_62f5a8037e0e483a869798b35390b0bb.pdf

Piccolo Inu (PINU) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Piccolo Inu (PINU) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet PINU tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu PINU tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili PINU tokenomiku, preskúmajte cenu PINU tokenu naživo!

