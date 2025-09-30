Picasso (PICA) tokenomika
Picasso (PICA) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Picasso (PICA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Picasso (PICA) informácie
Picasso is a DeFi infrastructure-focused Layer 1 protocol designed to address the challenges of cross-chain interoperability and security. It achieves this by extending the Inter-Blockchain Communication (IBC) protocol to connect multiple ecosystems, including Solana, Ethereum, Cosmos, and Polkadot. Picasso functions as a cross-ecosystem IBC hub, enabling secure asset transfers and facilitating the cross-pollination of assets, builders, and communities between these networks. The project also introduces a Generalized Restaking Layer, allowing users to enhance the security of various blockchain networks by restaking assets across multiple Proof-of-Stake (PoS) systems.
Picasso (PICA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Picasso (PICA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet PICA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu PICA tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
