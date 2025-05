Čo je PHUX Governance Token (PHUX)

PHUX, also known as Pulse & Hex Universe Xchange, is a programmable liquidity protocol and decentralized automated market maker (AMM) built on PulseChain. PHUX serves as a versatile component for customizable liquidity solutions, providing a flexible building block for tailoring liquidity needs. It allows users to create Liquidity Pools, Indices, and Stable Swaps on PulseChain.

PHUX Governance Token (PHUX) Zdroje Biela kniha Oficiálna webová stránka