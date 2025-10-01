PhoenixDAO (PHNX) tokenomika
The Phoenix DAO foundation is launching a new token (PHNX) that is forked from an existing open-source community driven project, Hydro Blockchain (formally known as Project Hydro). Phoenix DAO solves the centralized issues at the core of the original Hydro project with a community built DAO, a healthier token distribution plan with built-in smart contracts, added use cases, and an updated token supply. The PHNX ecosystem includes the following protocols; Authentication, Identity, Payments, Storage, Tokenization which will be the backbone of the ecosystem fuelling the dApp Store and an Events Marketplace
PhoenixDAO (PHNX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky PhoenixDAO (PHNX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet PHNX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu PHNX tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
