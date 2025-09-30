PHOENIX (PHX) tokenomika
PHOENIX (PHX) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre PHOENIX (PHX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
PHOENIX (PHX) informácie
Phoenix is a hyper deflationary protocol built on top of Inferno and functions as a staking whale in three separate Titanx projects: Blaze, Flux, and Titanx. Rewards received are used to maintain the stakes and fuel the Phoenix buy&burn. This buy&burn will route through Inferno first before buying Phoenix off market. The Phoenix brought off market is split 50/50: half is burnt, and half is sent to an auction balance where 1% of the balance is auctioned off daily for Titanx. Titanx received is recycled back into Phoenix.
The Staking Trinity Phoenix will have partial ownership in three staking protocols. The rewards received will be split between maintaining the stakes and fueling the Phoenix buy&burn / buy&bid.
Titanx stake- 20% of all Titanx that enters Phoenix through the mint phase will be max staked.
Flux stake- 28% of all Titanx that enters Phoenix through the mint phase will first buy Inferno before buying Flux to be max staked.
Blaze stake- 9% of all Titanx that enters Phoenix during the mint phase will first buy Inferno before buying Blaze to be max staked. For the first 110 days 100% of rewards received will be reinvested to grow the stake.
Daily auctions Whenever the Phoenix buy smart contract is triggered by a user Titanx will buy Inferno before buying Phoenix. The Phoenix brought is split 50/50:
50% will be burnt.
50% will be sent to an auction balance.
Starting after the mint phase perpetual auctions will commence with 1% of this balance being up for grabs in return for Titanx. The Titanx received will be recycled back into the Phoenix buy smart contract and will also be used to further support the three stakes.
PHOENIX (PHX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky PHOENIX (PHX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet PHX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu PHX tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili PHX tokenomiku, preskúmajte cenu PHX tokenu naživo!
PHX cenová predikcia
Chcete vedieť, kam PHX asi smeruje? Naša PHX stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov