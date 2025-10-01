Philosoraptor (RAPTOR) tokenomika
Philosoraptor (RAPTOR) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Philosoraptor (RAPTOR) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Philosoraptor (RAPTOR) informácie
The blockchain's answer to the universe's big questions, wrapped in a meme. Every transaction is a philosophical debate, and every holder staked in thought. Like the Philosoraptor meme, $RAPTOR is timeless. It's not about the next big pump; it's about questioning why we even care about pumps in the first place. Join the cult where your wallet isn't just growing; it's evolving into the mind of a dinosaur philosopher.
Philosoraptor (RAPTOR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Philosoraptor (RAPTOR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet RAPTOR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu RAPTOR tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili RAPTOR tokenomiku, preskúmajte cenu RAPTOR tokenu naživo!
RAPTOR cenová predikcia
Chcete vedieť, kam RAPTOR asi smeruje? Naša RAPTOR stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
