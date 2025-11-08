Aktuálna dnešná cena Phaser Beary je 0.00002241USD. Trhová kapitalizácia PHASER je 22,406USD. Sledujte aktualizácie cien PHASER v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Phaser Beary je 0.00002241USD. Trhová kapitalizácia PHASER je 22,406USD. Sledujte aktualizácie cien PHASER v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Phaser Beary (PHASER) je $ 0.00002241, s 0.84% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PHASER na USD konverzný kurz je $ 0.00002241 za PHASER.
Phaser Beary sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 22,406, pričom počet coinov v obehu je 1.00B PHASER. Počas posledných 24 hodín sa PHASERobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00002121 (low) do $ 0.00002283 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00035804, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00001422.
V krátkodobom vývoji sa PHASER zmenilo o -0.64% za poslednú hodinu a o -52.27% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Phaser Beary (PHASER) informácie o trhu
$ 22.41K
$ 22.41K$ 22.41K
--
----
$ 22.41K
$ 22.41K$ 22.41K
1.00B
1.00B 1.00B
1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0
Aktuálna trhová kapitalizácia Phaser Beary je $ 22.41K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu PHASER je 1.00B, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 22.41K.
História cien Phaser Beary v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00002121
$ 0.00002121$ 0.00002121
24 hod Low
$ 0.00002283
$ 0.00002283$ 0.00002283
24 hod High
$ 0.00002121
$ 0.00002121$ 0.00002121
$ 0.00002283
$ 0.00002283$ 0.00002283
$ 0.00035804
$ 0.00035804$ 0.00035804
$ 0.00001422
$ 0.00001422$ 0.00001422
-0.64%
-0.83%
-52.27%
-52.27%
Phaser Beary (PHASER) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Phaser Beary na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Phaser Beary na USD pohybovala na $ -0.0000082679. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Phaser Beary na USD pohybovala na $ -0.0000147666. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Phaser Beary na USD pohybovala na $ 0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
-0.83%
30 dní
$ -0.0000082679
-36.89%
60 dní
$ -0.0000147666
-65.89%
90 dní
$ 0
--
Cenové predikcie pre Phaser Beary
Cenová predikcia Phaser Beary (PHASER) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PHASER v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Phaser Beary (PHASER) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Phaser Beary mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Phaser Beary v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PHASER cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Phaser Beary Cenové predikcie.
Čo je Phaser Beary (PHASER)
Meet the Phaser Beary
The laziest bear to ever accidentally mint himself into the XRP blockchain. He’s not your average pixel-pumped NFT character. Nope. He’s unbothered, unimpressed, and perpetually halfway between a nap and existential dread. Born from pure indifference and running on low energy (literally and emotionally), Phaser Beary doesn’t chase hype – hype chases him and gives up halfway. With his half-lidded stare and resting “meh” face, this bear is a satirical middle paw to all the try-hard NFT projects flooding your feed.
The official meme token of $Phaser Beary, the internet’s most gloriously unmotivated bear. Accidentally minted into the XRP Ledger during what was probably a nap, this bear didn’t set out to make a token… but here it is. Why? Because effort is overrated and utility is a scam (probably).
$Phaser Beary isn’t here to pump your bags. He’s here to lie down and mildly exist in digital form – somewhere between hibernation and existential dread. He has no roadmap, no use case, and absolutely no interest in being “the next big thing.“ And that’s exactly why he might be.
Forget staking, farming, or whatever buzzword is trending this week. $Phaser runs on vibes and sarcasm – and thanks to the XRP Ledger, it’s fast, cheap, and eco-friendly (because even lazy bears hate paying gas fees).
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Phaser Beary
Akú hodnotu bude mať 1 Phaser Beary v roku 2030?
Ak by hodnota Phaser Beary rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Phaser Beary podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíPhaser Beary?
Dnešná cena Phaser Beary je $ 0.00002241. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Phaser Beary stále dobrou investíciou?
Phaser Beary zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do PHASER, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Phaser Beary?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Phaser Beary v hodnote --.
Aká je aktuálna cena Phaser Beary?
Živá cena PHASER sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Phaser Beary vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena PHASER, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Phaser Beary?
Cenu PHASER ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,538.08
+2.71%
ETH
3,443.11
+4.41%
SOL
162.36
+4.47%
COAI
1.1622
+6.36%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre PHASER na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár PHASER/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Phaser Beary pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Phaser Beary v tomto roku?
Cena Phaser Beary by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Phaser Beary (PHASER).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:39:25 (UTC+8)
Phaser Beary (PHASER) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.