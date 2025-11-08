BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Pharmachain AI je 0.00062229USD. Trhová kapitalizácia PHAI je 103,611USD.

Pharmachain AI Cena (PHAI)

1 PHAI na USD aktuálnu cenu:

$0.00061858
$0.00061858$0.00061858
+24.90%1D
Pharmachain AI (PHAI) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:39:18 (UTC+8)

Dnešná cena Pharmachain AI

Aktuálna dnešná cena Pharmachain AI (PHAI) je $ 0.00062229, s 26.12% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PHAI na USD konverzný kurz je $ 0.00062229 za PHAI.

Pharmachain AI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 103,611, pričom počet coinov v obehu je 166.50M PHAI. Počas posledných 24 hodín sa PHAIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00049193 (low) do $ 0.00065751 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00142306, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00023748.

V krátkodobom vývoji sa PHAI zmenilo o -1.83% za poslednú hodinu a o +1.53% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Pharmachain AI (PHAI) informácie o trhu

$ 103.61K
$ 103.61K$ 103.61K

--
----

$ 622.29K
$ 622.29K$ 622.29K

166.50M
166.50M 166.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuálna trhová kapitalizácia Pharmachain AI je $ 103.61K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu PHAI je 166.50M, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 622.29K.

História cien Pharmachain AI v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00049193
$ 0.00049193$ 0.00049193
24 hod Low
$ 0.00065751
$ 0.00065751$ 0.00065751
24 hod High

$ 0.00049193
$ 0.00049193$ 0.00049193

$ 0.00065751
$ 0.00065751$ 0.00065751

$ 0.00142306
$ 0.00142306$ 0.00142306

$ 0.00023748
$ 0.00023748$ 0.00023748

-1.83%

+26.12%

+1.53%

+1.53%

Pharmachain AI (PHAI) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Pharmachain AI na USDpohybovala na $ +0.00012887.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Pharmachain AI na USD pohybovala na $ +0.0001012637.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Pharmachain AI na USD pohybovala na $ -0.0003164933.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Pharmachain AI na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00012887+26.12%
30 dní$ +0.0001012637+16.27%
60 dní$ -0.0003164933-50.85%
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre Pharmachain AI

Cenová predikcia Pharmachain AI (PHAI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PHAI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Pharmachain AI (PHAI) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Pharmachain AI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Pharmachain AI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PHAI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Pharmachain AI Cenové predikcie.

Čo je Pharmachain AI (PHAI)

Pharmachain AI tells you which Pharmacy has a medicine in real time & predicts medication shortages before they occur.

The global pharmaceutical market is currently valued at approximately $1.65 trillion and is projected to reach $2.35 trillion by 2030.

The United States represents a significant portion of this market, with over 41,000 pharmacies serving a whopping 340 million people.

It is worse in emerging markets in Africa, where you have 4,500 pharmacies serving over 200 million people.

Despite the massive growth and volume of the market, distribution is poor, and medications are located far from those who need them, causing pharmacies billions in losses due to expiry, while creating artificial scarcity.

The FDA lists hundreds of essential medicines that are in shortage, but at the same time, those drugs are lying somewhere in another pharmacy about to expire.

Patients and the public are at the receiving end of this, just as we saw during the lockdown and COVID-19.

Where people died not from COVID but from underlying illnesses that were not properly managed due to the difficulty in locating their meds.

However, drug shortages are happening, and patients are at the receiving end of it.

Supply chain and med-tech expert Dr. Jay Bhaumik highlighted:

“Whether it’s a patient’s cancer treatment or critical care medication, the unpredictable availability of life-saving drugs has challenged healthcare providers around the world. The global drug shortage crisis continues to impact healthcare systems worldwide.”

Akú hodnotu bude mať 1 Pharmachain AI v roku 2030?
Ak by hodnota Pharmachain AI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Pharmachain AI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
