Pharmachain AI Cena (PHAI)
Aktuálna dnešná cena Pharmachain AI (PHAI) je $ 0.00062229, s 26.12% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PHAI na USD konverzný kurz je $ 0.00062229 za PHAI.
Pharmachain AI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 103,611, pričom počet coinov v obehu je 166.50M PHAI. Počas posledných 24 hodín sa PHAIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00049193 (low) do $ 0.00065751 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00142306, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00023748.
V krátkodobom vývoji sa PHAI zmenilo o -1.83% za poslednú hodinu a o +1.53% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Pharmachain AI je $ 103.61K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu PHAI je 166.50M, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 622.29K.
-1.83%
+26.12%
+1.53%
+1.53%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Pharmachain AI na USDpohybovala na $ +0.00012887.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Pharmachain AI na USD pohybovala na $ +0.0001012637.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Pharmachain AI na USD pohybovala na $ -0.0003164933.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Pharmachain AI na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ +0.00012887
|+26.12%
|30 dní
|$ +0.0001012637
|+16.27%
|60 dní
|$ -0.0003164933
|-50.85%
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena Pharmachain AI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Pharmachain AI tells you which Pharmacy has a medicine in real time & predicts medication shortages before they occur.
The global pharmaceutical market is currently valued at approximately $1.65 trillion and is projected to reach $2.35 trillion by 2030.
The United States represents a significant portion of this market, with over 41,000 pharmacies serving a whopping 340 million people.
It is worse in emerging markets in Africa, where you have 4,500 pharmacies serving over 200 million people.
Despite the massive growth and volume of the market, distribution is poor, and medications are located far from those who need them, causing pharmacies billions in losses due to expiry, while creating artificial scarcity.
The FDA lists hundreds of essential medicines that are in shortage, but at the same time, those drugs are lying somewhere in another pharmacy about to expire.
Patients and the public are at the receiving end of this, just as we saw during the lockdown and COVID-19.
Where people died not from COVID but from underlying illnesses that were not properly managed due to the difficulty in locating their meds.
However, drug shortages are happening, and patients are at the receiving end of it.
Supply chain and med-tech expert Dr. Jay Bhaumik highlighted:
“Whether it’s a patient’s cancer treatment or critical care medication, the unpredictable availability of life-saving drugs has challenged healthcare providers around the world. The global drug shortage crisis continues to impact healthcare systems worldwide.”
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informácie
|11-07 01:12:41
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC
Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu
Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.