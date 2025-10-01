Petcoin (PET) tokenomika

Petcoin (PET) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Petcoin (PET) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 02:59:17 (UTC+8)
USD

Petcoin (PET) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Petcoin (PET) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 9.93K
Celková ponuka:
$ 144.66M
Počet coinov v obehu:
$ 91.08M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 15.78K
Historické maximum:
$ 0.04081198
Historické minimum:
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.00010906
Petcoin (PET) informácie

Tongochi is GameFi project based on Telegram and TON blockchain. Just get your pet and take care of him. Mostly all of the assets can be sold for PET token - the utility Tongochi Token.

Oficiálna webová stránka:
https://tongochi.org
Biela kniha:
https://tongochi.notion.site/Tongochi-Docs-eng-b286c5b1120743b48267496068a2c2dc

Petcoin (PET) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Petcoin (PET) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet PET tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu PET tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili PET tokenomiku, preskúmajte cenu PET tokenu naživo!

PET cenová predikcia

Chcete vedieť, kam PET asi smeruje? Naša PET stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

mc_how_why_title
Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

