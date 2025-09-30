Pesto the Baby King Penguin (PESTO) tokenomika

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Pesto the Baby King Penguin (PESTO) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 19:31:58 (UTC+8)
USD

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Pesto the Baby King Penguin (PESTO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 367.76K
$ 367.76K
Celková ponuka:
$ 999.82M
$ 999.82M
Počet coinov v obehu:
$ 999.82M
$ 999.82M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 367.76K
$ 367.76K
Historické maximum:
$ 0.02946025
$ 0.02946025
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.00036785
$ 0.00036785

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) informácie

Pesto is a unique cryptocurrency inspired by the adorable baby king penguin recently born in Melbourne. As a community-driven project, Pesto aims to celebrate and highlight the cuteness and charm of this little penguin. Our mission is to bring people together around this symbol of joy, while fostering a fun and positive environment within the crypto space. With Pesto, we combine the innovation of blockchain with the irresistible appeal of one of nature's cutest creatures. Join us as we build a community where cuteness and technology collide!

Oficiálna webová stránka:
https://www.pestosol.com

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Pesto the Baby King Penguin (PESTO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet PESTO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu PESTO tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili PESTO tokenomiku, preskúmajte cenu PESTO tokenu naživo!

PESTO cenová predikcia

Chcete vedieť, kam PESTO asi smeruje? Naša PESTO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

