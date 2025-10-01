Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) tokenomika

Trhová kapitalizácia:
$ 30.78K
Celková ponuka:
$ 97.91M
Počet coinov v obehu:
$ 22.91M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 131.53K
Historické maximum:
$ 0.210672
Historické minimum:
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.00134345
Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) informácie

The Peruvian National Football Team Fan Token is a BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences. Token allows fans of Peru National Football Team to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences.

FPFT, Peru National Football Team Bitci Technology Fan Token can be used in the following functions.

Survey and Events

FPFT Token holders can participate in Paid and Free Surveys or Events on the Bitci Fan Token Platform.

Loyalty Subscription

FPFT Token holders will be able to use Peruvian National Football Team Tokens to receive fan rewards, digital collectibles, loyalty points and more.

E-Commerce

FPFT Token can be included in the Peruvian Football Federation's potential future e-commerce ecosystem, used as payment for shopping payments, products, tickets, memberships and more using BitciPay or FanApp.

Advantages

FPFT Token holders can interact with the Peru National Football Team on the Bitci Fan Token Platform, including signed products, to meet and greet one of the Players or Legends, one-on-one phone calls, entrance to the locker room, watching matches in VIP or similar areas, signed official products, limited edition collectibles etc. can take advantage of the benefits.

Games and Quests

FPFT Token holders will have access to multiple missions and gamification features on the Bitci Fan Token Platform.

Oficiálna webová stránka:
https://www.fpfplay.com/

Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet FPFT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu FPFT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili FPFT tokenomiku, preskúmajte cenu FPFT tokenu naživo!

