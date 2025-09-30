PERQ (PERQ) tokenomika
PERQ (PERQ) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre PERQ (PERQ) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
PERQ (PERQ) informácie
PERQ brings Supercharged Launchpools to Ethereum and Arbitrum.
The concept is simple. Stake your idle Stablecoins (USDT, USDC, or DAI) or ETH in our PERQ Pools to earn your favorite tokens of today or tomorrow.
PERQ offers users pools where they exchange their yield for unlaunched tokens, which will be released on TGE without any locks. Similarly, the user's stake is never locked and can always be withdrawn
PERQ (PERQ) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky PERQ (PERQ) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet PERQ tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu PERQ tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili PERQ tokenomiku, preskúmajte cenu PERQ tokenu naživo!
