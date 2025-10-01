Penguin Tariff (PT) tokenomika
Penguin Tariff (PT) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Penguin Tariff (PT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Penguin Tariff (PT) informácie
$pt is a penguin meme that satirizes Trump's tariffs on an island nation inhabited only by penguins. Token ownership was burned and all LPs were burned. Code audited and listed on 5 cex. ann https://support.lbank.com/hc/en-gb/articles/45300629562521-World-Premiere-PT-penguin-tariff-Will-Be-Listed-in-LBank-MEME-Zone Every time Trump's tariff policy changes, people will think of our $pt penguin meme. https://www.mexc.com/en-GB/support/articles/17827791523070
Penguin Tariff (PT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Penguin Tariff (PT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet PT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu PT tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
