Pedro Raccoon (GINGER) informácie
Pedro Raccoon. GINGER is a memecoin built on Solana based on the viral tiktok Raccoon named Ginger.
Tiktok Video has been Posted by the Owner of the raccoon $GINGER
The Owner Is with us supporting the GINGER community and posting memes online.
This thing rarely happens where an owner of a viral animal/ meme decides to join a memecoin community and support them the way the owner of the raccoon did with $GINGER.
Pedro Raccoon (GINGER) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Pedro Raccoon (GINGER) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet GINGER tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu GINGER tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili GINGER tokenomiku, preskúmajte cenu GINGER tokenu naživo!
