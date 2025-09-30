Pectra Giraffe (GPECTRA) tokenomika

Pectra Giraffe (GPECTRA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Pectra Giraffe (GPECTRA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 22:07:33 (UTC+8)
USD

Pectra Giraffe (GPECTRA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Pectra Giraffe (GPECTRA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 50.20K
$ 50.20K
Celková ponuka:
$ 420.69B
$ 420.69B
Počet coinov v obehu:
$ 420.69B
$ 420.69B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 50.20K
$ 50.20K
Historické maximum:
$ 0
$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0
$ 0

Pectra Giraffe (GPECTRA) informácie

Ethereum launched Pectra. Inside the code: a giraffe. Someone named it. Now it lives here

This isn’t the official upgrade. This is the unofficial movement.

The coin is real. The name is legendary. And the takeover has already started. $GPECTRA is not just another token—it is not designed, but discovered. Hidden deep within the mathematical DNA of Ethereum itself, $GPECTRA emerged as a cryptographic anomaly—an elegant artifact of on-chain entropy. Currently in CTO, $GPECTRA exists not as a mere project, but as a phenomenon—uncovered, not constructed. It carries a mission rooted in the betterment of the decentralized community: to redistribute power, reward curiosity, and elevate those who recognize the signal within the noise. $GPECTRA is a token for the seekers, the believers, and the builders of tomorrow.

Oficiálna webová stránka:
https://www.gpectra.xyz

Pectra Giraffe (GPECTRA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Pectra Giraffe (GPECTRA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet GPECTRA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu GPECTRA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili GPECTRA tokenomiku, preskúmajte cenu GPECTRA tokenu naživo!

GPECTRA cenová predikcia

Chcete vedieť, kam GPECTRA asi smeruje? Naša GPECTRA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

