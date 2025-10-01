Peblo (PEBLO) tokenomika
Peblo (PEBLO) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Peblo (PEBLO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Peblo (PEBLO) informácie
Peblo is a culturally inspired meme token that pays homage to the legendary figure of Pablo Escobar, blending his larger-than-life persona with the power of blockchain technology. It’s not just a token; it’s a movement that fuses culture, humor, and storytelling to build a vibrant, bold, and engaged community—the Cartel.
Peblo stands out in the crowded meme coin market with:
Authentic Branding: Drawing inspiration from Escobar's global cultural impact. Community-Driven Growth: No paid influencers—our loyal supporters build the foundation. Unique Events: From strategic burns to creative collaborations, we keep the community engaged.
Peblo (PEBLO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Peblo (PEBLO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet PEBLO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu PEBLO tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili PEBLO tokenomiku, preskúmajte cenu PEBLO tokenu naživo!
PEBLO cenová predikcia
Chcete vedieť, kam PEBLO asi smeruje? Naša PEBLO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov