Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Peapods Finance (PEAS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Real Yield. Credit. Leverage. Liquidity. Peapods Finance is a permissionless DeFi protocol that allows any ERC-20 asset to serve as the foundation for its own self-sustaining financial system. Each system centers around generating sustainable yield from market volatility, a concept innovated by Peapods and termed ‘Volatility Farming’.
The protocol enables the creation of vaults, referred to as ‘Pods’, which provide depositors of an asset (TKN) with a synthetic wrapped ERC-20 version of it (pTKN) that is tradable on DEXes. This allows for third-party arbitrage to occur that is taxed by the protocol and funds all yield streaming through the system.
The continuous yield flow delivered by Pods is further structured by integrated lending markets to accommodate different investor profiles. Every Pod natively allows for single-side leveraged LPing, credit, and leverage – on any token. For projects, this enables free or even yield-generating liquidity by just depositing their native token. No other capital is needed.
Pods unlock all this through various internal protocol mechanics, including Volatility Farming, Leveraged Volatility Farming (LVF), isolated lending markets, Metavaults, and governance. These primitives work in concert to create an integrated financial system for each Pod, 100% incentivized by sustainable volatility yield, without relying on inflationary emissions.
Peapods Finance (PEAS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Peapods Finance (PEAS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet PEAS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu PEAS tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili PEAS tokenomiku, preskúmajte cenu PEAS tokenu naživo!
PEAS cenová predikcia
Chcete vedieť, kam PEAS asi smeruje? Naša PEAS stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
