Pavise (PAVISE) tokenomika
Pavise (PAVISE) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Pavise (PAVISE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Pavise (PAVISE) informácie
PAVIS is an AI-powered tool that allows users to upload medical scans and receive instant AI-driven diagnostics. Designed to support doctors, hospitals, and medical staff, PAVIS acts as an intelligent assistant, enhancing diagnostic accuracy. It can also suggest treatment options, helping healthcare professionals make better-informed decisions.
PAVIS ensures fast, reliable analysis with cutting-edge AI, accessible anytime
Pavise (PAVISE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Pavise (PAVISE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet PAVISE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu PAVISE tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili PAVISE tokenomiku, preskúmajte cenu PAVISE tokenu naživo!
