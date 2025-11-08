BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Patience Token je 3.43USD. Trhová kapitalizácia PATIENCE je 5,602,363USD. Sledujte aktualizácie cien PATIENCE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o PATIENCE

PATIENCE informácie o cene

Čo je PATIENCE

PATIENCE oficiálna webová stránka

PATIENCE tokenomika

PATIENCE predpoveď cien

Patience Token Logo

Patience Token Cena (PATIENCE)

Nezaradené

1 PATIENCE na USD aktuálnu cenu:

$3.43
+5.10%1D
mexc

Patience Token (PATIENCE) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:54:03 (UTC+8)

Dnešná cena Patience Token

Aktuálna dnešná cena Patience Token (PATIENCE) je $ 3.43, s 5.15% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PATIENCE na USD konverzný kurz je $ 3.43 za PATIENCE.

Patience Token sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 5,602,363, pričom počet coinov v obehu je 1.63M PATIENCE. Počas posledných 24 hodín sa PATIENCEobchodovalo v rozmedzí od $ 3.16 (low) do $ 3.43 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 7.6, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 1.94.

V krátkodobom vývoji sa PATIENCE zmenilo o +0.01% za poslednú hodinu a o -4.37% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Patience Token (PATIENCE) informácie o trhu

$ 5.60M
--
$ 26.68M
1.63M
7,777,777.0
Aktuálna trhová kapitalizácia Patience Token je $ 5.60M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu PATIENCE je 1.63M, pričom celková zásoba je 7777777.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 26.68M.

História cien Patience Token v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 3.16
24 hod Low
$ 3.43
24 hod High

$ 3.16
$ 3.43
$ 7.6
$ 1.94
+0.01%

+5.15%

-4.37%

-4.37%

Patience Token (PATIENCE) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Patience Token na USDpohybovala na $ +0.168147.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Patience Token na USD pohybovala na $ -0.0658999040.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Patience Token na USD pohybovala na $ -0.0998514160.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Patience Token na USD pohybovala na $ -0.39789582786721.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.168147+5.15%
30 dní$ -0.0658999040-1.92%
60 dní$ -0.0998514160-2.91%
90 dní$ -0.39789582786721-10.39%

Cenové predikcie pre Patience Token

Cenová predikcia Patience Token (PATIENCE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PATIENCE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Patience Token (PATIENCE) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Patience Token mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Patience Token v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PATIENCE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Patience Token Cenové predikcie.

Čo je Patience Token (PATIENCE)

PATIENCE is a hyper deflationary utility token within the TOBYWORLD ecosystem that rewards long‑term commitment to the toby eco system. Holding or finding PATIENCE unlocks higher yields on the forthcoming sacred tokens and whitelists owners for future lore‑land NFT mints in TobyWorld, making PATIENCE the time‑key that ties TOBY, Taboshi Leafs, and SATOSWAP together. It is easy to claim but difficult to own.



Patience Token (PATIENCE) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Patience Token

Akú hodnotu bude mať 1 Patience Token v roku 2030?
Ak by hodnota Patience Token rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Patience Token podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:54:03 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o Patience Token

