Parsona Cena (SONA)
Aktuálna dnešná cena Parsona (SONA) je $ 0.00051047, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SONA na USD konverzný kurz je $ 0.00051047 za SONA.
Parsona sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 4,849.43, pričom počet coinov v obehu je 9.50M SONA. Počas posledných 24 hodín sa SONAobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00628845, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00020547.
V krátkodobom vývoji sa SONA zmenilo o -- za poslednú hodinu a o -12.27% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia Parsona je $ 4.85K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu SONA je 9.50M, pričom celková zásoba je 10000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 5.10K.
--
--
-12.27%
-12.27%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Parsona na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Parsona na USD pohybovala na $ -0.0001118322.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Parsona na USD pohybovala na $ -0.0001624837.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Parsona na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|--
|30 dní
|$ -0.0001118322
|-21.90%
|60 dní
|$ -0.0001624837
|-31.83%
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena Parsona mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Parsona is an encrypted, self-custodial identity protocol designed for the Ethereum blockchain. It allows users to create and maintain a persistent digital identity using nothing more than a username and password - while still generating a real Ethereum-compatible wallet under the hood. Unlike conventional wallet-based systems that require extensions, seed phrases, or public key exposure, Parsona offers a privacy-first identity layer that acts as the gateway to the entire Ethereum ecosystem.
This identity is not just an authentication method; it's a composable, encrypted persona that users can carry across decentralized applications (dApps), messaging systems, onchain transactions, agent networks, and DePIN (Decentralized Physical Infrastructure) protocols. Everything a user does - from sending messages to participating in missions or delegating to AI agents - is tied to their Parsona, not to a publicly exposed wallet address.
At its core, Parsona aims to solve the fragmentation and privacy issues present in Web3 by offering a universal, encrypted, and user-controlled identity that works seamlessly across the decentralized internet.
