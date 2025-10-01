PapoCoin (PAPO) tokenomika
PapoCoin (PAPO) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre PapoCoin (PAPO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
PapoCoin (PAPO) informácie
In the swampy area that once served as the home of Pepe the Frog, long before he became a renowned crypto millionaire, the amphibian led a life of relative tranquility. He delighted in hunting insects, his favorite being flies, in this wetland that served as his kingdom. One day, among the numerous flies that were swarming, Pepe came across a particular species that proved to be more cunning than usual. After an unsuccessful attempt to capture her, a fly named Papo, Pepe swore revenge.
Pepe's obsession with catching Papo transcended the limits of his swampy home, reaching the bustling city. In their pursuit, both wreaked unexpected havoc on urban infrastructure. Despite Pepe's efforts, he was constantly challenged by Papo’s cunning, who mockingly escaped his attempts again and again.
PapoCoin (PAPO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky PapoCoin (PAPO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet PAPO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu PAPO tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili PAPO tokenomiku, preskúmajte cenu PAPO tokenu naživo!
