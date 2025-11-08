BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena PandaSui Coin je 0USD. Trhová kapitalizácia PANS je 322,861USD. Sledujte aktualizácie cien PANS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena PandaSui Coin je 0USD. Trhová kapitalizácia PANS je 322,861USD. Sledujte aktualizácie cien PANS v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o PANS

PANS informácie o cene

Čo je PANS

PANS biela kniha

PANS oficiálna webová stránka

PANS tokenomika

PANS predpoveď cien

PandaSui Coin Logo

PandaSui Coin Cena (PANS)

Nezaradené

1 PANS na USD aktuálnu cenu:

--
----
+6.60%1D
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán. MEXC pôsobí výlučne ako agregátor informácií. Preskúmajte ďalšie uvedené tokeny na trhu MEXC Spot!
USD
PandaSui Coin (PANS) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:38:30 (UTC+8)

Dnešná cena PandaSui Coin

Aktuálna dnešná cena PandaSui Coin (PANS) je --, s 6.68% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PANS na USD konverzný kurz je -- za PANS.

PandaSui Coin sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 322,861, pričom počet coinov v obehu je 6.82B PANS. Počas posledných 24 hodín sa PANSobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.

V krátkodobom vývoji sa PANS zmenilo o -1.05% za poslednú hodinu a o +192.41% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

PandaSui Coin (PANS) informácie o trhu

$ 322.86K
--
$ 373.15K
6.82B
7,876,857,596.906344
Aktuálna trhová kapitalizácia PandaSui Coin je $ 322.86K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu PANS je 6.82B, pričom celková zásoba je 7876857596.906344. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 373.15K.

História cien PandaSui Coin v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
24 hod Low
$ 0
24 hod High

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-1.05%

+6.68%

+192.41%

+192.41%

PandaSui Coin (PANS) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z PandaSui Coin na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny PandaSui Coin na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny PandaSui Coin na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny PandaSui Coin na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0+6.68%
30 dní$ 0+468.06%
60 dní$ 0+96.71%
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre PandaSui Coin

Cenová predikcia PandaSui Coin (PANS) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PANS v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia PandaSui Coin (PANS) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena PandaSui Coin mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne PandaSui Coin v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PANS cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na PandaSui Coin Cenové predikcie.

Čo je PandaSui Coin (PANS)

PandaSui ($PanS) is a meme coin on the Sui blockchain that uses swap fees to burn tokens. The developer holds 1% of the total supply, with 99% fully injected into the Cetus pool. Below is a detailed introduction to $PanS.Note: This is a social experiment, not any kind of buying recommendation! Please keep in mind that $PanS is just a meme coin and currently has no utility. Do not invest too much in this project! CA： 0xc9523f683256502be15ec4979098d510f67b6d3f0df02eebf124515014433270::pans::PANS The total supply of PanS is 10 billion tokens, with 1% reserved by the developer and the remaining 99% used for liquidity provision on @CetusProtocol. We have examined most meme coin transactions and found that many meme coins are launched from launchpads and then experience continuous price declines. Most people who buy immediately after launch end up with losses. We will allocate most of the $PanS to the 2% fee pool, while only a small amount of tokens in the 1% and 4% fee pools. The reason is that low swap fees allow many paper hands to take early profits, and the lack of a burn mechanism is very unfair to long-term holders. Therefore, our logic is that all fees generated on the DEX will be fully used to buy back and burn $PanS, with no funds retained.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

PandaSui Coin (PANS) Zdroje

Biela kniha
Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o PandaSui Coin

Akú hodnotu bude mať 1 PandaSui Coin v roku 2030?
Ak by hodnota PandaSui Coin rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do PandaSui Coin podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 07:38:30 (UTC+8)

PandaSui Coin (PANS) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o PandaSui Coin

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.