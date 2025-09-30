Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) tokenomika
Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) informácie
Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) offers investors exclusive access to SpaceX's growth potential through a British Virgin Islands Special Purpose Vehicle structure. Each token represents fractional ownership in the underlying SPV that invests in venture capital funds with SpaceX exposure. SPCX provides a unique opportunity to participate in the space industry's leading innovator. The token structure enables global qualified investors to access this premium late-stage venture equity that would typically be unavailable to most. SPCX is deployed on BNB Chain with plans for multi-chain expansion.
Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet SPCX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu SPCX tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
