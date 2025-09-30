Pactus (PAC) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Pactus (PAC) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 22:06:58 (UTC+8)
USD

Pactus (PAC) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Pactus (PAC) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 460.67K
$ 460.67K$ 460.67K
Celková ponuka:
$ 14.47M
$ 14.47M$ 14.47M
Počet coinov v obehu:
$ 10.44M
$ 10.44M$ 10.44M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 638.36K
$ 638.36K$ 638.36K
Historické maximum:
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
Historické minimum:
$ 0.01519958
$ 0.01519958$ 0.01519958
Aktuálna cena:
$ 0.04809337
$ 0.04809337$ 0.04809337

Pactus (PAC) informácie

Pactus is a decentralized layer-1 blockchain that started its development back in 2021. It has undergone several stages of successful Testnets, launching the Main Network on 24th January 2024.

The Network is driven by a large open-source community of software and blockchain developers, node operators, analysts and supporters from across the globe.

The idea of Pactus was to ensure that the participation of node operators and users stays fair, transparent and decentralized. This is made possible by Pactus's unique architecture, utilizing a newly developed consensus model, solid state proof of stake (SSPoS). This model removes the necessity of delegation by introducing a random sortitioned committee that is responsible for creating new blocks and validating transactions. Whilst at the same time reducing the need for high computational resources, saving users money and leaving a greener carbon footprint than that of your conventional Proof of Stake Consensus.

The Pactus development community aims to create a complete ecosystem by the end of 2025 with decentralized storage and accompanying runtime environment, decentralized development tools and services, secure and fast transaction processing and a user-friendly experience.

Oficiálna webová stránka:
https://pactus.org/

Pactus (PAC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Pactus (PAC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet PAC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu PAC tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili PAC tokenomiku, preskúmajte cenu PAC tokenu naživo!

PAC cenová predikcia

Chcete vedieť, kam PAC asi smeruje? Naša PAC stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

mc_how_why_title
