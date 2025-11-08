Aktuálna dnešná cena OUTLAW Crypto Games je 0USD. Trhová kapitalizácia OUTLAW je 915,559USD. Sledujte aktualizácie cien OUTLAW v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena OUTLAW Crypto Games je 0USD. Trhová kapitalizácia OUTLAW je 915,559USD. Sledujte aktualizácie cien OUTLAW v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) informácie o trhu
Aktuálna trhová kapitalizácia OUTLAW Crypto Games je $ 915.56K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu OUTLAW je 995.20M, pričom celková zásoba je 995199151.884063. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 915.56K.
História cien OUTLAW Crypto Games v USD
OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z OUTLAW Crypto Games na USDpohybovala na $ +0.00012043. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny OUTLAW Crypto Games na USD pohybovala na $ 0. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny OUTLAW Crypto Games na USD pohybovala na $ 0. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny OUTLAW Crypto Games na USD pohybovala na $ 0.
Cenové predikcie pre OUTLAW Crypto Games
Cenová predikcia OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena OUTLAW v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena OUTLAW Crypto Games mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne OUTLAW Crypto Games v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku OUTLAW cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na OUTLAW Crypto Games Cenové predikcie.
Čo je OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)
What is Outlaw GameFi?
Mini-Game Platform: Outlaw is positioned as the first mini-game platform on Jupiter Studio, focusing on fun, skill-based, family-friendly games.
GameFi Model: It combines gaming with decentralized finance — classic GameFi. That means players don’t just play for entertainment; gameplay feeds into a token economy.
Profit Sharing: The unique hook is that profits from the mini-games flow directly back to $OUTLAW holders. So as games get played and generate revenue, token holders benefit.
Narrative Fit: GameFi is already seen as a strong narrative in the broader crypto cycle, and Outlaw taps into that sector while adding its own twist with mini-games and profit distribution.
Platform First mini-game platform on Jupiter Studio
Games Skill-based, family-friendly mini-games
Ecosystem Built on GameFi principles (play-to-earn, token utility)
Value Model Mini-game profits go back to $OUTLAW holders
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o OUTLAW Crypto Games
Akú hodnotu bude mať 1 OUTLAW Crypto Games v roku 2030?
Ak by hodnota OUTLAW Crypto Games rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do OUTLAW Crypto Games podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíOUTLAW Crypto Games?
Dnešná cena OUTLAW Crypto Games je --. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je OUTLAW Crypto Games stále dobrou investíciou?
OUTLAW Crypto Games zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do OUTLAW, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s OUTLAW Crypto Games?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo OUTLAW Crypto Games v hodnote --.
Aká je aktuálna cena OUTLAW Crypto Games?
Živá cena OUTLAW sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu OUTLAW Crypto Games vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena OUTLAW, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu OUTLAW Crypto Games?
Cenu OUTLAW ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre OUTLAW na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár OUTLAW/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena OUTLAW Crypto Games pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena OUTLAW Crypto Games v tomto roku?
Cena OUTLAW Crypto Games by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu OUTLAW Crypto Games (OUTLAW).
OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
