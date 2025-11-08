ORYNTH Cena (ORY)
Aktuálna dnešná cena ORYNTH (ORY) je $ 0.00047542, s 3.87% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ORY na USD konverzný kurz je $ 0.00047542 za ORY.
ORYNTH sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 475,385, pričom počet coinov v obehu je 999.92M ORY. Počas posledných 24 hodín sa ORYobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00045269 (low) do $ 0.00052178 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00368344, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00011766.
V krátkodobom vývoji sa ORY zmenilo o -6.72% za poslednú hodinu a o -50.50% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia ORYNTH je $ 475.39K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu ORY je 999.92M, pričom celková zásoba je 999923708.258578. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 475.39K.
-6.72%
+3.87%
-50.50%
-50.50%
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z ORYNTH na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny ORYNTH na USD pohybovala na $ -0.0001819762.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny ORYNTH na USD pohybovala na $ -0.0002431487.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny ORYNTH na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|+3.87%
|30 dní
|$ -0.0001819762
|-38.27%
|60 dní
|$ -0.0002431487
|-51.14%
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena ORYNTH mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Orynth — Your AI No Code Gateway to the Solana Universe
Orynth is an AI-powered no code platform that makes building on Solana as simple as describing an idea. Anyone can turn a prompt into a fully functional blockchain application in minutes without writing code or dealing with blockchain complexity.
Just describe what you want to create, whether it is a trading bot, a staking dashboard, a launchpad, a game, or a DeFi protocol. Orynth instantly generates, deploys, and hosts it on Solana. There is no setup, no smart contract pain, and no backend chaos.
With Orynth you can go from idea to live app in the time it takes to make coffee. The platform handles everything from the interface to the on chain logic, while AI ensures performance, security, and efficiency.
Our vision is to make Solana development as easy as sending a text. Creation should be open to everyone, not just those who can code. With Orynth, anyone from a curious beginner to a seasoned builder can launch the next big thing.
From idea to prompt to app to impact. That is the Orynth way.
