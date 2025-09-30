ORA Coin (ORA) tokenomika
ORA Coin (ORA) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre ORA Coin (ORA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
ORA Coin (ORA) informácie
ORA is World Intelligence Network that connects all intelligence.
With World Intelligence Network, ORA is leading the new era of Web(3,3), combining Web3 based on Blockchain and Crypto, with Web3 based on AI models.
ORA's products include: opML (Optimistic Machine Learning, enabling all AI models to be verifiable), OAO (Onchain AI Oracle, providing AI inference computation on blockchains), opAgent (framework for Onchain Perpetual AI Agent), and RMS (Resilient Model Services, offering high performance AI inference API).
ORA Coin (ORA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky ORA Coin (ORA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet ORA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu ORA tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
