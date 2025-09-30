Opus CASH (CASH) tokenomika
Opus CASH (CASH) informácie
Opus is a cross margin autonomous credit protocol on Starknet that lets you borrow against a portfolio of carefully curated collateral including yield-bearing assets. With minimal human intervention, the interest rates, maximum loan-to-value ratios and liquidation thresholds are dynamically determined by each user's collateral profile.
Opus introduces novel mechanisms that provide stronger guarantees in ensuring that CASH is pegged to the value of USD.
- A global multiplier is applied to increase or decrease interest rates across the board, depending on whether the spot market price of CASH is below or above peg.
- A forge fee is charged on minting of new debt when the spot market price of CASH is below peg.
Opus CASH (CASH) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Opus CASH (CASH) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet CASH tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu CASH tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
