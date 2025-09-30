opTrade AI (OPTR) tokenomika
opTrade AI (OPTR) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre opTrade AI (OPTR) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
opTrade AI (OPTR) informácie
Welcome to opTrade AI, the world's first real-time crypto intelligence trading ecosystem for Ethereum.
What is opTrade AI? opTrade AI is an advanced trading platform that combines artificial intelligence with blockchain technology to provide automated trading strategies, real-time market analysis, and AI-powered insights for cryptocurrency traders.
How does the $OPTR token work? The $OPTR token is the utility token powering the opTrade AI ecosystem. It grants access to membership tiers, provides trading fee discounts, enables governance participation, and accumulates value through the platform's revenue sharing model.
What are the membership tiers? opTrade AI offers four membership tiers: Rookie, Trader, Pro, and Elite. Each tier provides escalating benefits and features, with access determined by the amount of $OPTR tokens held or a monthly subscription fee.
How do I get started? To begin, join our community on Telegram, acquire $OPTR tokens through Uniswap, and connect with our opTx Smart Trading Bot. As we progress through our roadmap, additional features and the full trading terminal will become available.
opTrade AI (OPTR) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky opTrade AI (OPTR) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet OPTR tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu OPTR tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili OPTR tokenomiku, preskúmajte cenu OPTR tokenu naživo!
OPTR cenová predikcia
Chcete vedieť, kam OPTR asi smeruje? Naša OPTR stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
