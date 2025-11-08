Aktuálna dnešná cena OpenDelta GMCI30 je 0.181174USD. Trhová kapitalizácia OG30 je 170,303USD. Sledujte aktualizácie cien OG30 v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena OpenDelta GMCI30 je 0.181174USD. Trhová kapitalizácia OG30 je 170,303USD. Sledujte aktualizácie cien OG30 v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena OpenDelta GMCI30 (OG30) je $ 0.181174, s 2.73% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny OG30 na USD konverzný kurz je $ 0.181174 za OG30.
OpenDelta GMCI30 sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 170,303, pričom počet coinov v obehu je 940.00K OG30. Počas posledných 24 hodín sa OG30obchodovalo v rozmedzí od $ 0.17497 (low) do $ 0.182267 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.258621, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.133385.
V krátkodobom vývoji sa OG30 zmenilo o +0.13% za poslednú hodinu a o -8.95% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
OpenDelta GMCI30 (OG30) informácie o trhu
$ 170.30K
$ 170.30K$ 170.30K
--
----
$ 170.30K
$ 170.30K$ 170.30K
940.00K
940.00K 940.00K
939,999.997995218
939,999.997995218 939,999.997995218
Aktuálna trhová kapitalizácia OpenDelta GMCI30 je $ 170.30K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu OG30 je 940.00K, pričom celková zásoba je 939999.997995218. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 170.30K.
História cien OpenDelta GMCI30 v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.17497
$ 0.17497$ 0.17497
24 hod Low
$ 0.182267
$ 0.182267$ 0.182267
24 hod High
$ 0.17497
$ 0.17497$ 0.17497
$ 0.182267
$ 0.182267$ 0.182267
$ 0.258621
$ 0.258621$ 0.258621
$ 0.133385
$ 0.133385$ 0.133385
+0.13%
+2.73%
-8.95%
-8.95%
OpenDelta GMCI30 (OG30) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z OpenDelta GMCI30 na USDpohybovala na $ +0.00480798. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny OpenDelta GMCI30 na USD pohybovala na $ -0.0417598460. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny OpenDelta GMCI30 na USD pohybovala na $ 0. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny OpenDelta GMCI30 na USD pohybovala na $ 0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00480798
+2.73%
30 dní
$ -0.0417598460
-23.04%
60 dní
$ 0
--
90 dní
$ 0
--
Cenové predikcie pre OpenDelta GMCI30
Cenová predikcia OpenDelta GMCI30 (OG30) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena OG30 v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia OpenDelta GMCI30 (OG30) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena OpenDelta GMCI30 mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne OpenDelta GMCI30 v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku OG30 cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na OpenDelta GMCI30 Cenové predikcie.
Čo je OpenDelta GMCI30 (OG30)
The OpenDelta Protocol is a technology layer and regulatory framework that allows for the creation of blockchain-based crypto indices. Each index is designed to reflect the performance of a curated basket of cryptocurrencies or digital assets, built according to a professional methodology.
The OG30 index product represents a selection of the top 30 cryptocurrencies and digital assets. By focusing on the leading tokens, this index offers a snapshot of the market's core strength and the primary drivers of the cryptocurrency market.
The OpenDelta Protocol is a technology layer and regulatory framework that allows for the creation of blockchain-based crypto indices. Each index is designed to reflect the performance of a curated basket of cryptocurrencies or digital assets, built according to a professional methodology.
The OG30 index product represents a selection of the top 30 cryptocurrencies and digital assets. By focusing on the leading tokens, this index offers a snapshot of the market's core strength and the primary drivers of the cryptocurrency market.
MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o OpenDelta GMCI30
Akú hodnotu bude mať 1 OpenDelta GMCI30 v roku 2030?
Ak by hodnota OpenDelta GMCI30 rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do OpenDelta GMCI30 podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíOpenDelta GMCI30?
Dnešná cena OpenDelta GMCI30 je $ 0.181174. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je OpenDelta GMCI30 stále dobrou investíciou?
OpenDelta GMCI30 zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do OG30, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s OpenDelta GMCI30?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo OpenDelta GMCI30 v hodnote --.
Aká je aktuálna cena OpenDelta GMCI30?
Živá cena OG30 sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu OpenDelta GMCI30 vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena OG30, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu OpenDelta GMCI30?
Cenu OG30 ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,762.99
+2.93%
ETH
3,453.82
+4.74%
SOL
163.34
+5.10%
COAI
1.156
+5.79%
USDC
1.0003
-0.02%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre OG30 na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár OG30/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena OpenDelta GMCI30 pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena OpenDelta GMCI30 v tomto roku?
Cena OpenDelta GMCI30 by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu OpenDelta GMCI30 (OG30).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:50:53 (UTC+8)
OpenDelta GMCI30 (OG30) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.