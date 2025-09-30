OPANARCHY (OPAN) tokenomika
OPANARCHY (OPAN) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre OPANARCHY (OPAN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
OPANARCHY (OPAN) informácie
We are developing humanoid robots integrated within a decentralized, blockchain enabled network architecture that ensures secure, trustless communication and collaboration. Opanarchy is creating a comprehensive ecosystem for humanoid robotics development, bringing together developers, hardware, and community.
we also building an open markertplace for robotics hardware and software along wirh private community forum for our community to hash out ideas, swap feedback, and keep the conversation flowing.
OPANARCHY (OPAN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky OPANARCHY (OPAN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet OPAN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu OPAN tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili OPAN tokenomiku, preskúmajte cenu OPAN tokenu naživo!
