One World Chain (OWCT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o One World Chain (OWCT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 00:32:27 (UTC+8)
One World Chain (OWCT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre One World Chain (OWCT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 53.45K
Celková ponuka:
$ 21.00M
Počet coinov v obehu:
$ 21.00M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 53.45K
Historické maximum:
$ 0.0044113
Historické minimum:
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.00254511
One World Chain (OWCT) informácie

One World Chain is a Decentralized Ethereum Scaling Platform and EVM compatible Blockchain. Providing the ultimate layer one user experience with faster transactions at super-low gas fee. One World Chain is an All-in-One Blockchain with various Developer-Friendly applications, which can also be used by non-devs. The Blockchain utility token ticker is $OWCT.

Oficiálna webová stránka:
https://oneworldchain.org/
Biela kniha:
https://docs.oneworldchain.org/

One World Chain (OWCT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky One World Chain (OWCT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet OWCT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu OWCT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili OWCT tokenomiku, preskúmajte cenu OWCT tokenu naživo!

OWCT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam OWCT asi smeruje? Naša OWCT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

