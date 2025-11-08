BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Onchain Yield Coin je 1.044USD. Trhová kapitalizácia ONYC je 104,388,500USD. Sledujte aktualizácie cien ONYC v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Onchain Yield Coin Logo

Onchain Yield Coin Cena (ONYC)

1 ONYC na USD aktuálnu cenu:

$1.045
Onchain Yield Coin (ONYC) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:52:44 (UTC+8)

Dnešná cena Onchain Yield Coin

Aktuálna dnešná cena Onchain Yield Coin (ONYC) je $ 1.044, s 0.02% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ONYC na USD konverzný kurz je $ 1.044 za ONYC.

Onchain Yield Coin sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 104,388,500, pričom počet coinov v obehu je 100.00M ONYC. Počas posledných 24 hodín sa ONYCobchodovalo v rozmedzí od $ 1.043 (low) do $ 1.046 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.053, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 1.005.

V krátkodobom vývoji sa ONYC zmenilo o -0.11% za poslednú hodinu a o +0.17% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Onchain Yield Coin (ONYC) informácie o trhu

$ 104.39M
--
$ 104.39M
100.00M
99,999,997.0593817
Aktuálna trhová kapitalizácia Onchain Yield Coin je $ 104.39M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu ONYC je 100.00M, pričom celková zásoba je 99999997.0593817. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 104.39M.

História cien Onchain Yield Coin v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 1.043
24 hod Low
$ 1.046
24 hod High

$ 1.043
$ 1.046
$ 1.053
$ 1.005
-0.11%

+0.02%

+0.17%

+0.17%

Onchain Yield Coin (ONYC) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Onchain Yield Coin na USDpohybovala na $ +0.00019255.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Onchain Yield Coin na USD pohybovala na $ +0.0090055440.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Onchain Yield Coin na USD pohybovala na $ +0.0182839896.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Onchain Yield Coin na USD pohybovala na $ +0.0265865478499987.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00019255+0.02%
30 dní$ +0.0090055440+0.86%
60 dní$ +0.0182839896+1.75%
90 dní$ +0.0265865478499987+2.61%

Cenové predikcie pre Onchain Yield Coin

Cenová predikcia Onchain Yield Coin (ONYC) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ONYC v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Onchain Yield Coin (ONYC) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Onchain Yield Coin mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Onchain Yield Coin v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ONYC cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Onchain Yield Coin Cenové predikcie.

Čo je Onchain Yield Coin (ONYC)

Licensed to deploy digital assets as insurance collateral, OnRe provides a new class of investors with direct access consistent real-world returns. Through structured products designed to generate yield in both rising and falling markets, OnRe offers a return profile not achievable in traditional finance. With an emphasis on transparency, scalability, and capital efficiency, OnRe is redefining how capital supports reinsurance, creating access to an industry that has historically remained out of reach.

The first product, ONyc, is a multi-collateral, yield-bearing asset backed by stablecoins and used to underwrite real world private placements and accrue yield from reinsurance premiums. ONyc targets a base yield exceeding 16%, driven by reinsurance performance that remains uncorrelated across market cycles. Alongside this base return, the collateral assets themselves contribute additional yield, resulting in a compound, multi-source return designed to deliver steady performance and capture upside as markets evolve.

Currently collateralized in sUSDe, ONyc combines uncorrelated real-world yield with crypto-native yield opportunities. Through this approach, OnRe aims to connect digital asset allocators to the $750 billion reinsurance market.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Onchain Yield Coin (ONYC) Zdroje

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Onchain Yield Coin

Akú hodnotu bude mať 1 Onchain Yield Coin v roku 2030?
Ak by hodnota Onchain Yield Coin rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Onchain Yield Coin podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 05:52:44 (UTC+8)

Onchain Yield Coin (ONYC) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o Onchain Yield Coin

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.