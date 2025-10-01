Onchain Finance and Culture (OFAC) tokenomika
Onchain Finance and Culture (OFAC) is a digital labor union and unofficial sister organization to the U.S. Department of Government Efficiency (DOGE) OFAC labor tokens are held closely by members who share fair and grounded discussions on the transfer of value. Commerce is digital and it must not be restricted in the 21st century. Join a community of builders who innovate in the digital finance space.
Onchain Finance and Culture (OFAC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Onchain Finance and Culture (OFAC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet OFAC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu OFAC tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili OFAC tokenomiku, preskúmajte cenu OFAC tokenu naživo!
