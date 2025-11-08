BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena OnChain Battles je 0USD. Trhová kapitalizácia OCB je 7,823.45USD. Sledujte aktualizácie cien OCB v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o OCB

OCB informácie o cene

Čo je OCB

OCB oficiálna webová stránka

OCB tokenomika

OCB predpoveď cien

OnChain Battles Logo

OnChain Battles Cena (OCB)

Nezaradené

$0.00015647
OnChain Battles (OCB) Živý cenový graf
Dnešná cena OnChain Battles

Aktuálna dnešná cena OnChain Battles (OCB) je --, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny OCB na USD konverzný kurz je -- za OCB.

OnChain Battles sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 7,823.45, pričom počet coinov v obehu je 50.00M OCB. Počas posledných 24 hodín sa OCBobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00697617, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.

V krátkodobom vývoji sa OCB zmenilo o -- za poslednú hodinu a o 0.00% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

OnChain Battles (OCB) informácie o trhu

Aktuálna trhová kapitalizácia OnChain Battles je $ 7.82K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu OCB je 50.00M, pričom celková zásoba je 50000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 7.82K.

História cien OnChain Battles v USD

Cenové predikcie pre OnChain Battles

Cenová predikcia OnChain Battles (OCB) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena OCB v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia OnChain Battles (OCB) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena OnChain Battles mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Čo je OnChain Battles (OCB)

An OnChain arena where only verified traders compete.

$10K? $100K? $1M PNL? Prove it and enter your tier.

All trades tracked, no screenshots. Just pure PNL. Win prize pools, earn reputation and build your community.

OCB is where real traders prove themselves

OnChainBattles, it’s on the chain.

The premise is simple, you enter the arena with your wallet, you trade, you try to make the most money in a set time window.

Every trade is public, every outcome is final. At the end, the top performers win the pot.

Not followers, not likes, just pure, verified profit.

Every Move is public, leaderboards updated live, your trades are visible, your PNL is ranked and your wallet is your scoreboard.

You can be anonymous, but your trades speak louder than your name.

If you win, you win publicly. If you crash, everyone sees it happen.

Real rewards, real risk. Winners get paid instantly.

No waiting, no arguing, just your wallet getting bigger when you earn it.

Entry fees boost the prize pool, the pot goes to the top. The rest go home with nothing but a public record.

Built for entertainment, spectators follow every trade. See every blow-up, celebrate every flip.

The platform streams the action, highlights the top movers and turns raw trading into performance.

OnChain Battles (OCB) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Akú hodnotu bude mať 1 OnChain Battles v roku 2030?
Ak by hodnota OnChain Battles rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do OnChain Battles podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
