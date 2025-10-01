Omni Consumer Protocol (OCP) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Omni Consumer Protocol (OCP) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 00:31:42 (UTC+8)
USD

Omni Consumer Protocol (OCP) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Omni Consumer Protocol (OCP) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 46.19K
$ 46.19K
Celková ponuka:
$ 100.00M
$ 100.00M
Počet coinov v obehu:
$ 11.90M
$ 11.90M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 388.13K
$ 388.13K
Historické maximum:
$ 0.162663
$ 0.162663
Historické minimum:
$ 0.00357514
$ 0.00357514
Aktuálna cena:
$ 0.00387942
$ 0.00387942

Omni Consumer Protocol (OCP) informácie

Omni Consumer Protocols (OCP) aims to be the first DeFi DAO conglomerate with multiple interlinked protocols under the same family.

This architecture from the outset allows our community to benefit not only from the underlying protocols, but the overall DAO as well.

The first to go live, OmniCOMP, is a synthetic currency minter. Users can supply assets to mint USDO, and other currencies, earning $OMNIC rewards for a supercharged yield.

Coming next is OmniTRADE a DEX with IL protection, tight slippage tolerance, and accurate pricing of assets.

Finally, the jewel of OCP, Delta City. The promise of blockchain realized in a fully decentralized utopia. Create, trade, and buy your stake in the OCP universe with unique items such as APY boosters and virtual real estate via NFTs.

Oficiálna webová stránka:
https://ocp.finance/

Omni Consumer Protocol (OCP) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Omni Consumer Protocol (OCP) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet OCP tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu OCP tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili OCP tokenomiku, preskúmajte cenu OCP tokenu naživo!

OCP cenová predikcia

Chcete vedieť, kam OCP asi smeruje? Naša OCP stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

