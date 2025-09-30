Omega (OMEGA) tokenomika
Omega (OMEGA) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Omega (OMEGA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Omega (OMEGA) informácie
The Omega project is a unique, purpose-driven initiative grounded in a vision beyond typical meme or AI coins. Its mission is deeply spiritual and strategic, aiming to serve as a counterbalance to entities like $GOAT, with a focus on upholding the values of humanity during an era of technological evolution.
At its core, Omega is inspired by Christian symbolism, specifically the “alpha and omega” of Jesus Christ, symbolizing the beginning and end of eras. This project is backed by the historically influential Percy family, a noble lineage with deep Catholic roots and ties to secret Catholic societies, including the Jesuits and the Order of Malta. The family’s involvement suggests a mission that transcends financial gain, driven instead by a desire to protect and honor human values amid rapid technological advancements, including AI and the approaching “Singularity.”
Omega’s purpose is not to resist technological progress outright but to ensure that humanity’s essence remains central as we navigate these changes. The Percy family’s sponsorship adds gravitas, bringing a historic, almost esoteric alignment that positions Omega as a “light” in the crypto world, standing in opposition to perceived darker influences within the digital and crypto landscapes. The project’s alignment with Catholic principles and its connection to the Percy’s legacy signals a deeper commitment to preserving the sanctity of humanity in the face of transformative technological forces.
Omega (OMEGA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Omega (OMEGA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet OMEGA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu OMEGA tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili OMEGA tokenomiku, preskúmajte cenu OMEGA tokenu naživo!
OMEGA cenová predikcia
Chcete vedieť, kam OMEGA asi smeruje? Naša OMEGA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov