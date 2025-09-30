Olympus (OHM) tokenomika
Olympus (OHM) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Olympus (OHM) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Olympus (OHM) informácie
The Olympus protocol is a decentralized financial (DeFi) system that supports OHM, a treasury-backed token.
Olympus manages value, liquidity, and credit on-chain through pioneering mechanisms such as Protocol Owned Liquidity (POL), Emissions Manager (EM), Cooler Loans, Convertible Deposits (CDs), and the Yield Repurchase Facility (YRF) to create a robust, flexible, censorship-resistant monetary framework.
Olympus (OHM) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Olympus (OHM) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet OHM tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu OHM tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili OHM tokenomiku, preskúmajte cenu OHM tokenu naživo!
