OKIE Cena (OKIE)
Aktuálna dnešná cena OKIE (OKIE) je $ 0.00001024, s 7.17% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny OKIE na USD konverzný kurz je $ 0.00001024 za OKIE.
OKIE sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 10,236.92, pričom počet coinov v obehu je 1.00B OKIE. Počas posledných 24 hodín sa OKIEobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00000942 (low) do $ 0.00001029 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00362919, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.00000903.
V krátkodobom vývoji sa OKIE zmenilo o -0.52% za poslednú hodinu a o -12.23% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
Aktuálna trhová kapitalizácia OKIE je $ 10.24K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu OKIE je 1.00B, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 10.24K.
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z OKIE na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny OKIE na USD pohybovala na $ -0.0000062973.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny OKIE na USD pohybovala na $ -0.0000101164.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny OKIE na USD pohybovala na $ 0.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ 0
|+7.17%
|30 dní
|$ -0.0000062973
|-61.49%
|60 dní
|$ -0.0000101164
|-98.79%
|90 dní
|$ 0
|--
V roku 2040 by cena OKIE mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
OKIE is the first official test token deployed by Flap on the X-Layer blockchain. It was originally introduced as a playful experiment, but quickly evolved into a strong symbol of community energy and creativity. Despite being a test-phase token without a graduation process, OKIE has become an emblem representing the passion, cohesion, and innovation of the Flap ecosystem.
The project demonstrates how test tokens can carry meaning beyond technical utility. In its early stages, the community spontaneously organized itself around OKIE, forming teams, spreading memes, and co-creating a culture that emphasizes openness and collaboration. This bottom-up movement shows the unique power of decentralized communities: when given a shared symbol, participants can build a vibrant ecosystem of creativity and support.
As pioneers, users who first engaged with Flap on BSC are now extending their spirit of exploration to X-Layer. By launching OKIE here, we highlight continuity between past and future, while also expanding into a more scalable and innovative environment. The token’s role is not financial speculation, but rather to serve as a cultural and experimental foundation for builders, developers, and community members to test ideas freely.
OKIE’s milestones, such as reaching new ATH levels and surpassing 1,000 holders, prove the vitality of its community. More importantly, it inspires participants to push boundaries, try new forms of engagement, and strengthen the collective identity of the Flap ecosystem on X-Layer. Through this token, the community embraces experimentation while shaping the future of decentralized collaboration.
Ultimately, OKIE is more than a test token. It is a living demonstration of how culture, memes, and shared creativity can drive blockchain adoption. By combining simplicity with strong symbolism, OKIE invites everyone to join, contribute, and become part of the ongoing story of Flap on X-Layer.
