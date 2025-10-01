OKANE (OKANE) tokenomika
Welcome to the fabulous world of OKANE, where wealth meets wagging tails!
Inspired by the Japanese word for "money," OKANE is more than just a meme coin; it’s a celebration of all things cute, quirky, and oh-so-luxurious.
Meet our charming mascot, a pampered pup with a flair for the extravagant. With his sparkling collar and stylish shades, this adorable canine knows how to live the high life. Whether he’s lounging in a sun-soaked doggy mansion or attending exclusive puppy parties, our little tycoon embodies the spirit of prosperity and joy.
OKANE (OKANE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky OKANE (OKANE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet OKANE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu OKANE tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili OKANE tokenomiku, preskúmajte cenu OKANE tokenu naživo!
OKANE cenová predikcia
Chcete vedieť, kam OKANE asi smeruje? Naša OKANE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
