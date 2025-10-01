OGLONG (OGLG) tokenomika
OGLONG (OGLG) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre OGLONG (OGLG) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
OGLONG (OGLG) informácie
OGLG is the native token of OGLong, the first-ever BTC-Fi launchpad fully owned by the OG Bitcoin community.
INFRASTRUCTURE Our commitment at OGLONG goes beyond funding. We're building the infrastructural backbone for developers and users alike, featuring advanced tools for exploration, project tracking, and seamless interaction. Our platform ensures that you have a robust, scalable environment to grow and enhance the Bitcoin ecosystem.
COMMUNITY Join OGLONG’s community-focused platform, dedicated exclusively to Bitcoin projects. It's where innovation meets a passionate collective, ready to drive change in the crypto space. Engage with projects you believe in, and be part of a movement shaping the future of blockchain, all within the dynamic world of Bitcoin.
OGLONG (OGLG) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky OGLONG (OGLG) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet OGLG tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu OGLG tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili OGLG tokenomiku, preskúmajte cenu OGLG tokenu naživo!
OGLG cenová predikcia
Chcete vedieť, kam OGLG asi smeruje? Naša OGLG stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
