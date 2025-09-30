Official Crypto Nostra (OCN) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Official Crypto Nostra (OCN) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 15:37:43 (UTC+8)
USD

Official Crypto Nostra (OCN) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Official Crypto Nostra (OCN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 3.54M
$ 3.54M
Celková ponuka:
$ 2.00B
$ 2.00B
Počet coinov v obehu:
$ 2.00B
$ 2.00B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 3.54M
$ 3.54M
Historické maximum:
$ 0.00742022
$ 0.00742022
Historické minimum:
$ 0.00125706
$ 0.00125706
Aktuálna cena:
$ 0.00177003
$ 0.00177003

Official Crypto Nostra (OCN) informácie

The official Crypto Nostra. We're Here To Be Different.

$OCN is The World's First Mafia Coin. A Trusted Family cryptocurrency token centered around community, loyalty, and Utility. Designed to operate like a close-knit crime family, $OCN emphasizes unity, exclusivity, and mutual support among holders. From a Online store, Social Club, and play to earn game. $OCN has it all.

The Goal

A community-driven cryptocurrency token inspired by the structure and loyalty of a mafia family. Built on the principles of trust, respect, and collaboration, $OCN unites its holders as part of an exclusive brotherhood.

$OCN Utility

  • Trade Tokens for Book
  • Trade Tokens for Merch
  • Trade Tokens for Nfts
Oficiálna webová stránka:
http://www.officialcryptonostra.com/
Biela kniha:
https://officialcryptonostra.com/ocnwhitepaper.pdf

Official Crypto Nostra (OCN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Official Crypto Nostra (OCN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet OCN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu OCN tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili OCN tokenomiku, preskúmajte cenu OCN tokenu naživo!

OCN cenová predikcia

Chcete vedieť, kam OCN asi smeruje? Naša OCN stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov