Aktuálna dnešná cena Nuwa World by Virtuals je 0USD. Trhová kapitalizácia NUWA je 282,178USD. Sledujte aktualizácie cien NUWA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o NUWA

NUWA informácie o cene

Čo je NUWA

NUWA oficiálna webová stránka

NUWA tokenomika

NUWA predpoveď cien

Nuwa World by Virtuals Logo

Nuwa World by Virtuals Cena (NUWA)

Nezaradené

1 NUWA na USD aktuálnu cenu:

+27.10%1D
mexc
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán.
USD
Nuwa World by Virtuals (NUWA) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:49:59 (UTC+8)

Dnešná cena Nuwa World by Virtuals

Aktuálna dnešná cena Nuwa World by Virtuals (NUWA) je --, s 28.52% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny NUWA na USD konverzný kurz je -- za NUWA.

Nuwa World by Virtuals sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 282,178, pričom počet coinov v obehu je 306.76M NUWA. Počas posledných 24 hodín sa NUWAobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00137151, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.

V krátkodobom vývoji sa NUWA zmenilo o +4.28% za poslednú hodinu a o -4.19% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

Nuwa World by Virtuals (NUWA) informácie o trhu

--
$ 919.86K
306.76M
1,000,000,000.0
Aktuálna trhová kapitalizácia Nuwa World by Virtuals je $ 282.18K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu NUWA je 306.76M, pričom celková zásoba je 1000000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 919.86K.

História cien Nuwa World by Virtuals v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High

$ 0.00137151
$ 0.00137151$ 0.00137151

+4.28%

+28.52%

-4.19%

-4.19%

Nuwa World by Virtuals (NUWA) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Nuwa World by Virtuals na USDpohybovala na $ +0.0002052.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Nuwa World by Virtuals na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Nuwa World by Virtuals na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Nuwa World by Virtuals na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0002052+28.52%
30 dní$ 0-16.20%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre Nuwa World by Virtuals

Cenová predikcia Nuwa World by Virtuals (NUWA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena NUWA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Nuwa World by Virtuals (NUWA) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Nuwa World by Virtuals mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Čo je Nuwa World by Virtuals (NUWA)

Nuwa World is the World’s First Real World Social (RWS) Scanner. Upload a face pic, find anyone, anywhere, instantly, and connect people in seconds.

Powered by the Nuwa AI Engine and Nuwa Decentralized Storage, Nuwa World builds the Human Knowledge Graph and the AI Identity Layer — completing human knowledge and becoming the truth layer for digital beings.

Nuwa World makes dating safer, networking smarter, and social interactions more trustworthy. Users can create human profiles, earn Nuwa Stones, and redeem them for $NUWA or other rewards.

By moving from RWA (Real World Assets) to RWS (Real World Social), Nuwa World is not just building a search tool —it’s building the human layer of the internet.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

Nuwa World by Virtuals (NUWA) Zdroje

Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Nuwa World by Virtuals

Akú hodnotu bude mať 1 Nuwa World by Virtuals v roku 2030?
Ak by hodnota Nuwa World by Virtuals rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Nuwa World by Virtuals podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 06:49:59 (UTC+8)

Nuwa World by Virtuals (NUWA) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o Nuwa World by Virtuals

