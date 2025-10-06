Nummus Aeternitas Cena (NUMMUS)
-1.00%
-3.86%
-17.12%
-17.12%
Nummus Aeternitas (NUMMUS) cena v reálnom čase je $0.01091331. Za posledných 24 hodín sa obchodoval NUMMUS v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 0.01083414 do najvyššej hodnoty $ 0.01149831, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena NUMMUS je $ 0.169721, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je $ 0.00785804.
Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa NUMMUS zmenil o -1.00% za poslednú hodinu, -3.86% za 24 hodín a -17.12% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.
Aktuálna trhová kapitalizácia Nummus Aeternitas je $ 1.10M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu NUMMUS je 100.00M, pričom celková zásoba je 100000000.0. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.10M.
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z Nummus Aeternitas na USDpohybovala na $ -0.00043871000267965.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny Nummus Aeternitas na USD pohybovala na $ -0.0021266014.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny Nummus Aeternitas na USD pohybovala na $ -0.0079485063.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny Nummus Aeternitas na USD pohybovala na $ -0.08285454106093138.
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ -0.00043871000267965
|-3.86%
|30 dní
|$ -0.0021266014
|-19.48%
|60 dní
|$ -0.0079485063
|-72.83%
|90 dní
|$ -0.08285454106093138
|-88.36%
Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community.
The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions.
The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token’s backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years.
Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token’s intrinsic value.
Pochopenie tokenomiky Nummus Aeternitas (NUMMUS) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike NUMMUS tokenu!
