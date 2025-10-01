Nsure Network (NSURE) tokenomika

Nsure Network (NSURE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Nsure Network (NSURE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 01:46:05 (UTC+8)
Nsure Network (NSURE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Nsure Network (NSURE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 44.84K
$ 44.84K$ 44.84K
Celková ponuka:
$ 67.53M
$ 67.53M$ 67.53M
Počet coinov v obehu:
$ 23.73M
$ 23.73M$ 23.73M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 127.62K
$ 127.62K$ 127.62K
Historické maximum:
$ 3.42
$ 3.42$ 3.42
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.00188985
$ 0.00188985$ 0.00188985

Nsure Network (NSURE) informácie

NSURE is the governance token for the Nsure Network. Nsure Network is a decentralised insurance project that borrows the idea of Lloyd’s of London, a market place to trade insurance risks, where premiums are determined by a Dynamic Pricing Model. In this model, capital supply and demand from the entire platform determines the price jointly, similar to the pricing mechanism in the free market, by having Nsure tokens backing the policies bought. The price is self-adjustable to the movement of supply and demand, subject to the model moderately stabilizing the price change.

Oficiálna webová stránka:
https://nsure.network/

Nsure Network (NSURE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Nsure Network (NSURE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet NSURE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu NSURE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili NSURE tokenomiku, preskúmajte cenu NSURE tokenu naživo!

NSURE cenová predikcia

Chcete vedieť, kam NSURE asi smeruje? Naša NSURE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

