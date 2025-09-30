nounspace ($SPACE) tokenomika

nounspace ($SPACE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o nounspace ($SPACE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 19:27:29 (UTC+8)
USD

nounspace ($SPACE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre nounspace ($SPACE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 322.57K
$ 322.57K
Celková ponuka:
$ 104.44M
$ 104.44M
Počet coinov v obehu:
$ 104.44M
$ 104.44M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 322.57K
$ 322.57K
Historické maximum:
$ 0.0445513
$ 0.0445513
Historické minimum:
$ 0.00260415
$ 0.00260415
Aktuálna cena:
$ 0.00308849
$ 0.00308849

nounspace ($SPACE) informácie

nounspace is an open-source and fully customizable social app built on Farcaster, a sufficiently decentralized social media protocol. nounspace's mission is to build the future of social. Our vision for the future of social is one that's customizable, decentralized, and community-owned. $SPACE is the governance and utility token for nounspace and was fair launched via the MOR20 Factory built by Morpheus (https://mor.org/MOR20).

Oficiálna webová stránka:
https://nounspace.com

nounspace ($SPACE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky nounspace ($SPACE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet $SPACE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu $SPACE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili $SPACE tokenomiku, preskúmajte cenu $SPACE tokenu naživo!

$SPACE cenová predikcia

Chcete vedieť, kam $SPACE asi smeruje? Naša $SPACE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

