Nostra Staked STRK (NSTSTRK) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Nostra Staked STRK (NSTSTRK) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 22:04:12 (UTC+8)
Nostra Staked STRK (NSTSTRK) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Nostra Staked STRK (NSTSTRK) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 182.89K
$ 182.89K
Celková ponuka:
$ 1.37M
$ 1.37M
Počet coinov v obehu:
$ 1.37M
$ 1.37M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 182.89K
$ 182.89K
Historické maximum:
$ 2.2
$ 2.2
Historické minimum:
$ 0.096074
$ 0.096074
Aktuálna cena:
$ 0.135547
$ 0.135547

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) informácie

stSTRK is a transferable liquid staking token that represents the share of the total STRK staked through Nostra. stSTRK uses the ERC-4626 standard that enables yield-bearing tokens to be easily integrated into DeFi protocols.

Oficiálna webová stránka:
https://nostra.finance/

Nostra Staked STRK (NSTSTRK) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Nostra Staked STRK (NSTSTRK) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet NSTSTRK tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu NSTSTRK tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili NSTSTRK tokenomiku, preskúmajte cenu NSTSTRK tokenu naživo!

NSTSTRK cenová predikcia

Chcete vedieť, kam NSTSTRK asi smeruje? Naša NSTSTRK stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

