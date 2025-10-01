Nord Finance (NORD) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Nord Finance (NORD) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-01 00:30:52 (UTC+8)
USD

Nord Finance (NORD) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Nord Finance (NORD) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 35.11K
Celková ponuka:
$ 9.10M
Počet coinov v obehu:
$ 7.39M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 43.21K
Historické maximum:
$ 18.99
Historické minimum:
$ 0.00325074
Aktuálna cena:
$ 0.00474831
Nord Finance (NORD) informácie

Nord Finance is a Decentralized Financial Ecosystem designed to simplify DeFi investing by bringing key features of traditional finance to the DeFi ecosystem. Nord Finance is built on Ethereum Network. Multichain interoperability of Nord Finance powers a plethora of financial primitives, which constitute Savings, Advisory, Loans against crypto assets, Investment and Fund management. Nord Finance is creating innovative ways for everyone to generate wealth with Blockchain Technology.

Oficiálna webová stránka:
https://nordfinance.io/

Nord Finance (NORD) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Nord Finance (NORD) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet NORD tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu NORD tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili NORD tokenomiku, preskúmajte cenu NORD tokenu naživo!

NORD cenová predikcia

Chcete vedieť, kam NORD asi smeruje? Naša NORD stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

